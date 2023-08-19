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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

النشاط الاجتماعي بجامعة حلوان يعلن استعدادات استقبال أسبوع شباب الجامعات

فعاليات أسبوع شباب
فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان أن مشاركة الشباب في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، يسهم في إعداد جيل متفوق دائم التعلم، حيث يُمكن للشباب اكتساب مهارات وخبرات متعددة من خلال المشاركة في هذه التجارب المتنوعة،  مضيفًا أن هذه الأنشطة تلعب دوراً كبيراً في تنمية شخصية الشباب وتوسيع رؤيتهم، مع التأكيد على دورها في تعزيز الروح الرياضية والإبداعية لديهم.

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فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر

ووفقا لبيان جامعة حلوان أعلنت لجنة النشاط الاجتماعي برئاسة الدكتور زغلول عباس، رئيس اللجنة العليا للنشاط الاجتماعي وعميد كلية الخدمة الإجتماعية، وإشراف الأستاذ عصام زكي مدير الإدارة المركزية للنشاط، عن استعداداتها لاستقبال فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر والذي تنظمه جامعة حلوان، عن استعداداتها حيث تقوم اللجنة بتنظيم العديد من المسابقات خلال فعاليات الأسبوع منها  مسابقة القوافل الطبية والتوعوية ويتم تنفيذها بالمراكز الطبية المتخصصة المحيطة بالجامعة من خلال التعاون المشترك بين اللجنة الطبية العليا برئاسة عميد كلية الطب والإدارة العامة للشئون الطبية وكلية الصيدلة ومستشفى الطلبة حيث يتم توزيع الجامعات المشاركة على أربع مؤسسات طبية مختلفة خلال اربعة ايام متتاليه و يقوم بتحكيم المسابقة لجنة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والخدمة الاجتماعية والصيدلة.

وتنظم أيضا اللجنة الإجتماعية مسابقة خاصة بزيارة المؤسسات الاجتماعية حيث يتم توزيع الجامعات علي اربع مؤسسات اجتماعية في المحيط الجغرافي للجامعة ويتم توزيع الجامعات بحيث تقوم كل جامعة بزيارة إحدى هذه المؤسسات الاجتماعية وتوزيع الهدايا للأطفال الأيتام وتقديم التبرعات المادية او العينيه وإقامة حفل سمر للاطفال و تقديم بعض العروض والألعاب الفنية لهم وتقوم لجنة من كلية الخدمة الاجتماعية بتقييم الجامعات المشاركة.

كما تختص اللجنة بعمل  مسابقه الموضوعات الاجتماعي حيث تشارك كل جامعة بورقة بحثية عن أحد المشكلات المجتمعية ويتم تقييم الأعمال من خلال لجنة من كلية الخدمة الاجتماعية و يتم التصفية النهائية بين الطلاب من خلال سيمينار مع الطلاب عن طريق برنامج زووم وجدير بالذكر أن موضوع المسابقة هو التحديات الاقتصادية العالمية وآثارها الاجتماعية على الشباب بالمجتمع المصري.

كما أعلنت اللجنة الاجتماعية عن مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية حيث تشارك الجامعات بعدد طالب وطالبة وتقوم المسابقة على المعلومات العامة تحريري وشفوي، والأنشطة الطلابية، واللغات،  وكذلك فى الدورات التدريبية والعمل التطوعي، كما تعتمد على المظهر والشخصية وفي حال تساوي بعض الطلاب في التقييم فإنه يتم إجراء تقييم نهائي من خلال لجنة مختصة منتخبة من السادة أعضاء هيئه التدريس بكليات الجامعة وبعدها تعلن النتائج لأفضل طالب وطالبة مثاليين، ويقوم بالتحكيم لجنة منتخبة من كليات الآداب والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق والتربية والتربية الرياضية.

كما تنظم اللجنة خلال الأسبوع مسابقه الشطرنج حيث تشارك كل جامعة بعدد ٢ طالب و ۲ طالبة من خلال مسابقتين الأولى الكلاسيك ۹ جولات بنظام فيشر ويتم اللعب على جولتين يوميا فردي وفرق، ويتم تقيم البطولة دوليا من خلال تواصلها مع الاتحاد الدولي الروسي، اما المسابقه الاخرى وهى البليدز بنظام فيشر و يتم إقامتها بعد الجوله الاخيره للكلاسيك علي تسع جولات فردي و فرق، ويتم بعدها إعلان النتائج للمسابقتين فردي و فرق، و يشارك الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة  د.هشام الجندي في تحكيم و ادارة المسابقة.

هذا ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب. 

فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر
فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر
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