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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجديد تعيين رئيسا قسمي علم النفس واللغة الفرنسية بـ تربية عين شمس

كلية التربية جامعة
كلية التربية جامعة عين شمس

اصدرت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس قرارا بتجديد تعيين الدكتور محمد اسماعيل سيد حميدة رئيساً مجلس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية اعتباراً من ۲۰٢٣/٧/٢٤ ولمدة عام .

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كما اصدرت قرارا بتجديد تعيين الدكتورة مها مرقس منصور سليمان رئيساً لمجلس قسم اللغة الفرنسية بكلية التربية اعتباراً من ۲۰۲۳/۸/۱۳ ولمدة عام.

جدير بالذكر أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق برنامج حاضنة الأعمال في مجال الرياضة (رانز) لدعم المبتكرين ورواد الاعمال، بتنفيذ مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس و بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير بالجامعة.

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، و بالتعاون مع جامعه عين شمس برئاسة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تنفيذ مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس و بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير بالجامعة - تعاون لدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الرياضية.

ويهدف البرنامج إلى تشكيل مجتمع من رواد الأعمال الذين يهتمون بإنشاء شركات ناشئة تعمل على تطوير تكنولوجيات تخدم مجالات الرياضة المتنوعة وتساهم في تطوير الإدارة الرياضية والمجالات المتعلقة بها في مصر.

وتتضمن الفئات المستهدفة للبرنامج رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة الذين يعملون في مجالات تكنولوجيا الرياضة والإدارة الرياضية، بالإضافة إلى الأفكار المبتكرة والباحثين الذين يمتلكون إلهامًا في تلك المجالات.

ويشمل البرنامج ثلاث مراحل أساسية، تبدأ بنشر الوعي بتكنولوجيات الرياضة والإدارة الرياضية، تليها مرحلة التحقق من الأفكار والشركات الناشئة، وتختتم بمرحلة الاحتضان.

وتتضمن أهداف البرنامج:

- نشر المعرفة بتكنولوجيات الرياضة والإدارة الرياضية وتعزيزها بين مجتمع الجامعات المصرية
- دعم وتعزيز الشركات الناشئة والأفكار المبتكرة في مجالات تكنولوجيا الرياضة
- تقديم أنشطة تدريبية وورش عمل لبناء قدرات المشاركين وتطوير مهاراتهم
- تهيئة المشاركين للاستفادة من الفرص المحلية والدولية

وتتضمن المرحلة الأولى من البرنامج إقامة ندوات وورش عمل في الجامعات المصرية المختلفة لنشر الوعي بتكنولوجيات الرياضة والإدارة الرياضية، بينما تتضمن المرحلة الثانية دعم وتعزيز الشركات الناشئة والأفكار المكتشفة وتقديم التمويل والدعم المستمر لتحقيق النمو، أما المرحلة الثالثة، فتهدف إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال الشركات الناشئة التي تتخرج من البرنامج، وتطوير بيئة ريادة الأعمال من خلال استراتيجية واسعة لتعزيز ريادة الأعمال وزيادة الوعي في المجتمع.

كما تتضمن مخرجات البرنامج بناء مجتمع تكنولوجيا الرياضة والإدارة الرياضية، ودعم وتطوير حلول تقنية تساهم في تنمية الأنشطة الرياضية للأفراد والمؤسسات في مصر.

ويقوم برنامج الاحتضان تحت اشراف اللجنة المشرفة من جهة وزارة الشباب والرياضة، وتضم هذه اللجنة:

اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، ونجوى صلاح، رئيسة الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ومنال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، علا كمال مدير عامة للجامعات  وأحمد سامي، باحث بالمكتب الفني للوزير

كما تمثل اللجنة المنفذة من جهة مركز الابتكار بجامعة عين شمس القيادات الريادية التالية:

د/ عادل الصباغ، المدير العام لمركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس، الدكتورة وئام محمود، المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ، نيفين عاصم، مديرة مركز التدريب والتطوير  بجامعة عين شمس و دينا ثروت، مديرة برامج حاضنات الأعمال بمركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس.

زأعربت الوزارة و جامعه عين شمس عن تطلعهما لتحقيق أهداف هذا البرنامج الهام ودعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الرياضية من أجل تطوير قطاع الرياضة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

 

الدكتورة غادة فاروق جامعة عين شمس الدكتور محمد اسماعيل سيد حميدة قسم علم النفس التربوي كلية التربية الدكتورة مها مرقس منصور سليمان Jobs Education

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