تعرف على برامج الإدارة والاقتصاد بجامعة بدر ومجالات عمل الخريجين

أعلن الدكتور فريد محرم، عميد كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية بجامعة بدر في القاهرة "BUC"، أن إدارة الكلية تفتح أبوابها لقبول دفعة جديدة من الطلاب خريجي الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية لعام (2023-2024)، وترحب بزيارة من يرغب في التعرف على الكلية داخل الحرم الجامعي في "مدينة بدر".



أوضح عميد كلية الإدارة والعلوم المالية والإقتصادية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن إدارة الكلية توفر للطلاب فرص تدريب خلال فترة الدراسة فى إطار بروتوكولات وإتفاقيات تعاون مشتركة مع: "البنوك، المؤسسات الإقتصادية والمالية المتخصصة، الشركات العالمية وسوق الأوراق المالية، والبورصة"؛ لتضمن إكتساب الطالب خبرات عملية على أرض الواقع.



أضاف الدكتور فريد محرم، أنه تم الإعلان عن الحد الأدنى للتقديم للكلية وهو %53 حيث يمكن للطالب الحصول على شهادة البكالوريوس بعد ٤ أعوام دراسية بنظام الساعات المعتمدة.. مشيراً أن الكلية تهدف لإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على خدمة مجتمعهم والمنافسة فى أسواق العمل: "الوطنية، الإقليمية، والدولية"، والمساهمة فى التنمية المستدامة للإقتصاد المصرى من خلال تقديم برامج أكاديمية شاملة تلبى معايير "NAQAAE".

أوضح عميد كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية بجامعة بدر في القاهرة "BUC"، أن "جامعة بدر" هي الجامعة المصرية الوحيدة الحاصلة على الاعتماد الدولي من الهيئة الأمريكية للاعتماد الدولى"AIAAsc"، مما يدل على تطبيق أعلى معايير المستوى الدولي في التعليم الأكاديمي والبحث العلمي، رؤيتنا داخل الكلية هي: "أن تصبح إحدى الكليات الرائدة في إدارة الأعمال والاقتصاد في: "مصر، إفريقيا، والشرق الأوسط"؛ ليكون خريجونا رواد أعمال وقادة المستقبل في وظائفهم.

كشف عميد كلية الإدارة والعلوم المالية والإقتصادية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن الكلية توفر الحصول على درجة البكالوريوس فى احدى التخصصات التالية:



1- درجة البكالوريوس في "برنامج الاقتصاد" والوظائف المؤهلة للبرنامج في سوق العمل هي: "اقتصادي أعمال حرة، محلل مخاطر مالية، محلل بيانات، مخطط مالي، باحث اقتصادي، مستشار مالي للهيئات الحكومية و الخاصة، محلل في الاستثمار بوسائل الإعلام، مراكز تحليل البيانات، مراكز الدعم واتخاذ القرارات، ومراكز الفكر والمعاهد البحثية".



2- درجة البكالوريوس في "برنامج المحاسبة" والوظائف المؤهلة للبرنامج فى سوق العمل هى: "محاسب في الشركات والبنوك والهيئات الحكومية والخاصة، صاحب مكتب محاسبة، ومحاسب قانوني".



3- درجة البكالوريوس فى "برنامج المحاسبة والتمويل" والوظائف المؤهلة للبرنامج فى سوق العمل هى:

أ- القيام بالدراسات والتحليلات للأسواق المالية.

ب- تصميم وتشغيل النظم الإدارية والمحاسبية.

ج - إستخدام الأساليب العلمية فى حل المشكلات العملية.

د- إعداد وعرض وتفسير التقارير فى مجالات التخصص بأسلوب علمى.

هـ - إستخدام تطبيقات الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات فى مجالات التخصص.

4- درجة البكالوريوس فى "برنامج التسويق" والوظائف المؤهلة للبرنامج فى سوق العمل هى:

أ- شركات التسويق والإتصالات.

ب- أقسام المبيعات والتسويق.

ج- شركات التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية والتسويق الإلكترونى.

د- الشركات اللوجيستية.

هـ - وكالات عقارية.

و- شركات الإعلام والعلاقات العامة.

ز- المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.

5- درجة البكالوريوس فى "برنامج الموارد البشرية" والوظائف المؤهلة للبرنامج فى سوق العمل هى:

أ – HR فى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة.

6- درجة البكالوريوس فى "برنامج التمويل" والوظائف المؤهلة للبرنامج فى سوق العمل هى:

أ- الشركات المالية والمصرفية.

ب- البنوك.

ج- الشركات المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.

د- أسواق المال والبورصة.

هـ - خبير أو استشارى تمويل.

7- درجة البكالوريوس فى "برنامج نظم معلومات الأعمال BIS" والوظائف المؤهلة للبرنامج فى سوق العمل هى:

• تصميم قواعد البيانات المتخصصة التى ستقوم بإستغلالها من أجل القدرة على تحليل الأسواق أو المنتجات أو شىء له علاقة بشركتك.

• إنشاء، وتصميم، وبرمجة المواقع الإلكترونية التى ستهدف إلى الترويج إلى شركتك بالشكل السليم والمناسب لشركتك وأهدافها.

• تصميم وإنشاء مختلف النظم الإدارية لأى مؤسسة تعمل بها.

• من فرص عمل خريجى bis هو القيام بتصميم الشبكات الخاصة المتعلقة بقطاع الأعمال.

• الهيئات الدبلوماسية مثل: "السفارات والقنصليات".

• المؤسسات المالية مثل: "البنوك، أسواق المال، وشركات الأوراق المالية".

• الوزارات والمكاتب الحكومية.

• الخدمة المدنية.

• مراكز تحليل البيانات وذكاء الأعمال.

• مراكز الدعم وإتخاذ القرارت.

• مراكز تحليل البيانات الضخمة.