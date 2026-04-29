فاتورة باهظة.. رئيس الأركان الأمريكي: واشنطن أنفقت 25 مليار دولار على الحرب ضد إيران

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، إن الجيش الأمريكي يثمن تضحيات جنوده في العمليات المرتبطة بإيران، مؤكدًا أن المخاطر التي تواجه القوات الأمريكية لا تزال كبيرة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

وأوضح أن الولايات المتحدة أنفقت 25 مليار دولار على الحرب ضد إيران حتى الآن.

وأضاف كين أن الولايات المتحدة تعمل بشكل مستمر مع القيادة السياسية من أجل ردع ما وصفه بالأعداء وضمان أمن البلاد، مشيرًا إلى أن الجيش تمكن من تنفيذ عملياته العسكرية بـ"احترافية والتزام" رغم تعقيد الظروف الراهنة.

وأوضح رئيس الأركان الأمريكي أن المرحلة الحالية "صعبة ومعقدة" وتزداد فيها التهديدات، مؤكدًا الحاجة إلى موارد إضافية لتحديث القدرات العسكرية، وأن مخصصات الميزانية الجديدة ضرورية لمواكبة التطورات الأمنية.

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن كين قوله إن الجيش الأمريكي "جاهز لاستئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران في أي لحظة"، في إشارة إلى استمرار الجهوزية العسكرية رغم الهدوء النسبي.

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "الكثير من القنابل قد تبدأ في الانفجار" إذا انتهى وقف إطلاق النار مع إيران، مؤكدًا أن هدف المحادثات مع طهران هو منعها من امتلاك سلاح نووي.

وفي المقابل، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن طهران تستعد لاحتمال تجدد الحرب، في ظل ما تعتبره مطالب أمريكية مفرطة واستمرار الضغوط والحصار، مع غياب تقدم في مسار المفاوضات.