مصطفى عمرو يتأهل لنهائي منافسات دفع الجلة في بطولة العالم لألعاب القوى

تأهل مصطفى عمرو لاعب منتخب مصر لألعاب القوى بنهائي منافسات دفع الجلة ببطولة العالم المقامة بمدينة بودابست في الفترة من 19 حتى 27 أغسطس الجاري.

واحتل مصطفى عمرو المركز الحادي عشر في التصفيات بمسافة 20.81 متر محققا أفضل رقم شخصي هذا العام وتأهل للنهائي .

ويشارك منتخب مصر في بطولة العالم بستة لاعبين هم إيهاب عبد الرحمن في رمي الرمح ومصطفى الجمل في الإطاحة بالمطرقة ومصطفى عمرو في دفع الجلة ومحمد مجدي حمزة في دفع الجلة وبسنت حميدة في 200 متر عدو وإسراء عويس في الوثب الطويل .

ويرأس البعثة العميد حاتم فودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى ويقود المنتخب المدير الفني الدكتور محمد عبدالرؤوف دياب والمدربين : خالد شوقي - محمد عباس - هشام علي حسن _ ياسر فتحي .