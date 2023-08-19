عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد العربي للجودو يمنح مصر حق استضافة البطولة العربية بشكل دائم

الاتحاد العربى للجودو
الاتحاد العربى للجودو

قرر  الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، منح مصر حق استضافة منافسات البطولة العربية للأندية لمرحلتي البراعم والناشئين بشكل مستمر كل عام، في مدينة العلمين الجديدة.

وجاء قرار الاتحاد العربي للجودو بعد التنظيم المبهر والرائع للبطولة التي اختتمت مؤخرا في مدينة العلمين الجديدة، وشهدت مشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من 18 دولة عربية.

من جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو، أن مستوى تنظيم البطولة العربية في العلمين يضاهي مستوى تنظيم بطولات العالم للكبار، وأن جميع الوفود اشادت بحسن الاستقبال والاستضافة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري، البطولة شهدت منافسات قوية بين اللاعبين من أجل حصد المراكز الأولى، وقدم فيها اللاعبين المصريين أداء رائع وسيطروا على الميداليات والألقاب وهو ما يعكس حجم التطور الذي شهده الجودو المصري خلال الفترة الأخيرة.

وقال مرزوق، أن شركة المتحدة بذلت مجهودات كبيرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من أجل خروج البطولة بشكل يليق بسمعة الدولة المصرية، وأن الجميع كان على قلب رجل واحد من أجل إنجاز المهمة.

وتابع: "الاتحاد العربي قرر منح مصر حق استضافة البطولة العربية للأندية كل عام، بسبب ثقته في قدرة الدولة المصرية على تنظيم أكبر المناسبات الرياضية، والفترة المقبلة ستشهد استضافة عدد كبير من البطولات الكبرى في مصر".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

رئيس النادي مذهول.. حقيقة هروب عمرو وردة من الرجاء المغربي.. خاص

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

ترشيحاتنا

السيسي: ربنا مطلع علينا وشاهد على جهدنا في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية|فيديو

بعد اجتماعه برئيس وزراء السويد.. زيلينسكي يعلن أهم اتفاقيات لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا

القرش السبب.. شواطئ إسبانيا تتحوّل لـ اللون الأحمر حول سبّاح|تفاصيل

شنيع.. الأمم المتحدة تدين القصف الصاروخي الروسي على تشيرنيهيف الأوكرانية

السيسي: إضافة 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية خلال أشهر| فيديو

منافسة شرسة بين الرجاء المغربي والترجي التونسي على ضم مهاجم سوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكى

فتاة تنهار من البكاء على تيك توك بسببها.. اكتشف علاج البواسير في المنزل

طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة| نوع شائع من الصوصات يصيبك بأمراض خطيرة.. وشيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

فيديو

ادعوا لهم بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فاجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ