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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن ضرب مسيرة أوكرانية لإحدى مطاراتها بمنطقة نوفغورود

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم السبت ، عن أستهداف طائرة مسيرة أوكرانية مطارا عسكريا في منطقة نوفغورود الروسية ، مما أدى إلى نشوب حريق وإلحاق أضرار بطائرة حربية.

وقالت الوزارة، إنه لم يصب أحد بأذى وتم إخماد الحريق بسرعة. تقع منطقة نوفغورود شمال غرب موسكو ، على بعد مئات الأميال (كيلومترات) من حدود روسيا مع أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقالت الوزارة في بيان ، إنه نتيجة الهجوم الارهابي على ارض المطار اندلع حريق في ساحة انتظار الطائرات وسرعان ما تم القضاء عليه من قبل رجال الاطفاء مما ادى الى تضرر طائرة.

وفي بيان منفصل، نقلته وكالات أنباء روسية ، قالت وزارة الدفاع إن طائرة مسيرة أوكرانية من نوع طائرة تم إسقاطها فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا. 

وأضافت أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا او اضرار.

جدير بالذكر أن هناك أزدياد في الضربات الجوية بطائرات المسيرة الأوكرانية في عمق روسيا في الأشهر الأخيرة. 

وسقط أحد المباني في وسط موسكو إثر طائرة مسيرة أوكرانية أمس الجمعة بعد أن أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية ، مما عطل الحركة الجوية في جميع المطارات المدنية في العاصمة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية ، في وقت سابق إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الليل صاروخا أطلقته أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم. 

وشهدت شبه جزيرة القرم ، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014 ، زيادة في الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار.

ولا تعلق أوكرانيا عادةً على من يقف وراء الهجمات على الأراضي الروسية أو شبه جزيرة القرم ، على الرغم من أن المسؤولين عبروا علنًا عن رضاهم عنها.

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