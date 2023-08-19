لن تقدم أوراق اعتمادها.. وصول سفيرة أمريكا الجديدة إلى النيجر وهذه أبرز مهامها

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، وصول سفيرة واشنطن إلى نيامي كاثلين فيتزجيبون، لتسريع الوصول إلى حل سياسي، وذلك بناء على توجيه من وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها أن سفيرة واشنطن إلى النيجر لن تقدم أوراق اعتمادها في الوقت الراهن، بسبب الأزمة الحالية.

ولفتت إلى أن وصول سفيرة واشنطن إلى النيجر لا يعني أي تغيير في سياسة واشنطن، حيث إن مهمة السفيرة هي التركيز على الحفاظ على النظام الدستوري.

وأكدت أنها بصفتها دبلوماسية رفيعة المستوى تتمتع بخبرة كبيرة ومتخصصة في غرب إفريقيا، فهي في وضع فريد لقيادة جهود الحكومة الأمريكية لدعم المجتمع الأمريكي والحفاظ على الديمقراطية التي اكتسبتها النيجر بشق الأنفس.

وأوضحت "سينصب عملها على الدعوة إلى حل دبلوماسي يحافظ على النظام الدستوري في النيجر والإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته وجميع المحتجزين بشكل غير قانوني".

وشددت على التزام أمريكا بالعمل مع الشركاء الأفارقة، بما في ذلك الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، لتعزيز الأمن والاستقرار والحكم الديمقراطي وسيادة القانون في منطقة الساحل.