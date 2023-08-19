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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل جدول أعمال قمة بريكس 2023.. بريكس وأفريقيا

صدى البلد

تعقد مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة الرئيسية - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - قمتها الخامسة عشرة لرؤساء الدول والحكومات في جوهانسبرج في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس.

من المتوقع أن يحضر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

لن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا بسبب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وسيشارك بوتين في القمة افتراضيا وسيمثله في جوهانسبرج وزير الخارجية سيرجي لافروف.

ظهرت تفاصيل قليلة حول ما يخططون لمناقشته، ولكن فيما يلي بعض القضايا الرئيسية المتوقع إدراجها على جدول الأعمال، وفقا لما نشرته رويترز. 

توسيع البريكس

ينقسم القادة حول توسيع الكتلة بإضافة أعضاء جدد، بما في ذلك معايير القبول. أعربت أكثر من 40 دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإندونيسيا ومصر وإثيوبيا، عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة البريكس، وفقًا لجنوب إفريقيا.

تسعى الصين إلى توسيع نفوذها في الوقت الذي تتصارع فيه مع الولايات المتحدة بشأن التجارة والجغرافيا السياسية، وتدعم توسع بريكس، في حين أن البرازيل متشككة. تحرص روسيا، التي تأمل في التغلب على عزلتها الدبلوماسية بسبب حرب أوكرانيا، على ضم أعضاء جدد، مثلها مثل جنوب إفريقيا. الهند مترددة.

 

بنك بريكس

ومن المتوقع أيضًا أن تناقش المجموعة كيفية تعزيز جمع الأموال بالعملة المحلية والإقراض داخل بنك التنمية الجديد (NDB)، أو ما يسمى بنك بريكس. قال وزير المالية الجنوب أفريقي إينوك جودونجوانا إن استخدام العملة المحلية سيساعد في تقليل مخاطر تأثير تقلبات أسعار الصرف.

ارتفع الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة منذ أن غزت روسيا أوكرانيا وبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم في أوائل عام 2022، مما جعل ديون الدولار أكثر تكلفة بالنسبة لتلك البلدان.

قال دبلوماسي كبير في جنوب إفريقيا، إنه بينما لا يزال بنك التنمية الوطني، الذي تأسس في عام 2015، يبحث في الاستخدام المحتمل لعملات بديلة، لن يكون هناك حديث عن عملة مشتركة لبريكس خلال القمة.

 

كما يتوسع بنك التنمية الوطني أيضًا وقد تصبح القمة منصة رئيسية لجذب المزيد من الدول الأعضاء. انضمت بنجلاديش والإمارات العربية المتحدة ومصر إلى البنك منذ عام 2021. وأوروغواي جزء من عملية الانضمام، في حين أعربت الجزائر وهندوراس وزيمبابوي والمملكة العربية السعودية عن اهتمامها.

 

التعاون الاقتصادي

ومن المرجح أيضًا أن يناقش القادة كيف يمكنهم تحسين العلاقات الاقتصادية بين اقتصاداتهم المتنوعة. ومن المتوقع أن يشاركوا في سلسلة من المناقشات حول فرص التجارة والاستثمار في قطاعات تتراوح من التعاون في مجال الطاقة وتطوير البنية التحتية إلى الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.

 

أصدقاء البريكس

ومن المتوقع أن يركز اليوم الأخير من القمة على المحادثات مع قادة الدول الأخرى. وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إن الدعوات لحضور القمة وجهت إلى 67 زعيما في أنحاء إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي.

 

كانت فرنسا قد أعربت عن اهتمامها بانضمام الرئيس إيمانويل ماكرون إلى القمة، لكن روسيا عارضت ذلك بسبب الدعم الفرنسي لأوكرانيا ضد الغزو الروسي. لم تتم دعوة ماكرون.

 

وقال باندور إنه سيتم إيلاء اهتمام خاص للعلاقة بين دول البريكس والدول الأفريقية للتوافق مع موضوع القمة "بريكس وأفريقيا"، مضيفًا أن شركاء بريكس حريصون على استكشاف فرص للاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

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