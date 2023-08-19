السيسي: الحكومة تعمل على تنفيذ إجراءات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.. فيديو

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة لطلاب الكليات العسكرية قال فيها: «من المهم أن نبقى داخل تطوير مستمر، هذه هي سنة الحياة، ومن يتوقف عند حال معين وموقف معين، يبقى ناجحًا لفترة ثم تتجاوزه الأحداث بعد ذلك، هذا أمر مهم ويجب أن يكون واضحًا للجميع».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجولة التفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم، نقلتها قناة إكسترا نيوز، «إنتاجنا من المازوت يقدم جزءا كبيرا جدا من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي، ولو لم يكن موجودا لحدثت أزمة كبيرة، لكني أحببت أن أطمئنكم».

وشرح رئيس الجمهورية: «قد تكون أسعار السلع مرتفعة وهذا محل تقدير، لكن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتخفف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية».