يجب أن يكون مجتهدًا وأمينًا ومخلصًا.. السيسي يوجه رسالة لطلاب الأكاديمية العسكرية| شاهد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة لطلاب الكليات العسكرية قال فيها: «قلت لكم سابقًا، وأقول مجددًا أن الأكاديمية لا يتوقف دورها عند تأهيل وإعداد طلاب الكلية العسكرية، ولكنها أيضًا تؤدي دورًا في إعداد كوادر تدخل وتعمل في مؤسسات الدولة المختلفة، ومن يتولى هذه الوظائف يجب أن يكون مجتهدًا وأمينًا ومخلصًا، ونحن نسهم في إعداد الكوادر لمدة 6 أشهر، ثم نرى النتائج ونتأكد من مدى تحقق المسار الذي نريده، وهل يحتاج للإضافة من عدمه».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، فجر اليوم، ونقلتها قناة «إكسترا نيوز»: «كل سنة وأنتم طيبين، وأهنئ من سيتخرج، ومن سينضم إلى الأكاديمية العسكرية، ربنا يوفقكم جميعًا، ومرة ثانية، أشكركم، وأتمنى لكم التوفيق، وربنا يحفظكم ويحفظ مصر».

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد حدثا مهما للغاية، يتمثل في إضافة 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية، في الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات وسيناء.

من المهم أن نبقى في تطوير مستمر

وألقى الرئيس السيسي كلمة لطلاب الكليات العسكرية قال فيها: «من المهم أن نبقى داخل تطوير مستمر، هذه هي سنة الحياة، ومن يتوقف عند حال معين وموقف معين؛ يبقى ناجحًا لفترة، ثم تتجاوزه الأحداث بعد ذلك، هذا أمر مهم ويجب أن يكون واضحًا للجميع».