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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روسيا: التقارير الأمريكية بشأن صفقة تبادل السجناء تكهنات

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، قالت اليوم السبت، إن التقارير الأمريكية بشأن صفقة محتملة حاليًا مع روسيا لتبادل السجناء مجرد تكهنات، داعية الولايات المتحدة إلى اتباع الطرق والقنوات الرسمية للحوار بشأن مسألة تبادل السجناء بين البلدين.

 

وأضافت «زاخاروفا» أن مثل هذه التكهنات حول احتمال تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة تظهر بصورة مستمرة في وسائل الإعلام الأمريكية، وهذا يحدث فقط لأسباب سياسية داخلية في واشنطن.

 

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية لا تعتبر مصير هؤلاء السجناء هو المهم وتسعى فقط لكسب نقاط سياسية.

 

وأكدت أن روسيا تدعو الجانب الأمريكي مرة أخرى إلى التركيز على الحوار المهني الرسمي، من خلال القناة الرسمية في هذا الموضوع، تلك القنوات التي حددها رئيسا البلدين، عام 2021، منوهة إلى أنه بفضل هذه الدبلوماسية الهادئة جرى بالفعل في وقت سابق تبادل للسجناء بين الجانبين.
 

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