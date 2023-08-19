مستوطنون إسرائيليون يعتدون على طفل فلسطيني بالقدس المحتلة .. تفاصيل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقيام مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم السبت، بالأعتداء على طفل مقدسي بالقرب من باب الخليل في القدس المحتلة، في الوقت الذي أدى فيه عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية قرب أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وصرحت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا" بأن مستوطنين إسرائيلين قاموا بالأعتداء على الطفل الفلسطيني مصطفى موسى أبو خلف بالضرب المبرح قرب باب الخليل، وجرى نقله إلى مستشفى المقاصد.

وقال موسى أبو خلف، والد الطفل مصطفى، إن نجله أصيب بكسر في يده بعد أن تعرض للضرب المبرح من عدد من المستوطنين.

وفي نفس السياق، قام مستوطنون إسرائيليون بأداة طقوسا تلمودية قرب باب الحديد، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة "أكس" والمعروفة "توتير" سابقاً تجمع عشرات المستوطنين قرب باب الحديد، وتأديتهم طقوسا تلمودية استفزازية في المكان.