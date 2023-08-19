الرئيس السيسي للمصريين: "اطمئنوا على البلد دي ربنا موجود"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الهدف من القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين في العلمين هو الإبقاء على أن تبقى القضية الفلسطينية حية، موضحا أن ما يحدث جزء من جهود الدول الثلاثة للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني لإقامة دولته الفلسطينية.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بجولة الأكاديمية العسكرية، أن القضية الأساسية فيما يخض الوضع الفلسطيني هو إيجاد حل للقضية من خلال حل الدولتين، وتوفير عناصر الأمن والآمان لكل البلدين، كما وجه رسالة للطلاب الحاضرين قائلا: "اطمئنوا على البلد دي ربنا موجود".



تدريب دفعة جديدة.. الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمعلمين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التواصل الاجتماعي ليس مقتصرا على المدرسة ولكنه في المنزل أيضا، ونحتاج إلى تنظيمه لاكتساب الفائدة وتلافى الضرر.

وتابع السيسي خلال لقائه بالطلاب والدارسين في الأكاديمية العكسرية اليوم:، أن هناك تأثيرات كبيرة حدثت في المجتمع مؤخرا ولم نكن نعلم كيفية التعامل معها بشكل جيد، ومن هنا جاءت الفكرة لإعداد التربويين والقائمين على التعليم، لأن «التعليم هو أهم حاجة في الدنيا».

واضاف السيسي «نعمل على تدريب دفعة جديدة من المعلمين والمعلمات، وسنعمل على إضافة مديري المدارس للتدريب ونعطيهم جرعة مكثفة، ولا نتدخل في الجانب الفني فهو مهمة التربية والتعليم، ونتوقع الخير لكل الموجودين في البرنامج».