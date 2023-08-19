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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشكلتنا اقتصادية .. السيسي: نعمل على تحقيق التوازن بين الشرق والغرب سياسيا

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إجابة على سؤال إحدى المتدربات في الشأن الدبلوماسي: «إن ممارسة مصر خلال السنوات الماضية حققت توازنا مع الشرق والغرب سياسيا، وفي المؤتمر الأخير قلت بلاش تدخلونا في استقطاب مع الشرق أو الغرب لأننا نعمل على تحقيق التوازن بين الجانبين، ونستطيع الدخول إلى التجمع الاقتصادي بفضل التوازن في التعامل مع الشرق والغرب».

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السيسي: مشكلتنا في مصر اقتصادية

وتابع  السيسي في كلمته لطلاب الأكاديمية العسكرية: «مشكلتنا في مصر اقتصادية، ولو تمكنا كدولة وشعب عن تجاوز الأزمة وحققنا موقفا اقتصاديا، سنتمكن من إدارة السياسة الخارجية بشكل أكبر من ذلك».

وأضاف السيسي: «شكلوا من كل فكرة مجموعة عمل تبحث الموضوع بشكل متكامل وبعد الوصول لمقترح كامل أرسلوه لنا وسيكون محل تقدير، فالدولة تحتاج دائما إلى الأفكار وحشد الجهود والطاقات وتحقيق المردود الإيجابي، والأجر من الله والوطن لأي مجتهد مقدر؛ لأنكم بتخرجوا نماذج ناجحة في المجمتع على المستوى العلمي والأخلاقي والديني».

 

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