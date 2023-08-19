الرئيس السيسي: الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها مش إحنا السبب فيها

‏قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية اليوم، إنه كان متواجدا في السلوم منذ أيام، مؤكدا: "نحن لم نتوقف أبدا عن العمل، ونحن في عمل مستمر على كل قطعة وكل شبر من أرض مصر".

‏وتابع الرئيس السيسي، أنه قد مر علينا العديد من الأزمات في مصر، لكن بالجهد والمثابرة عبرنا كل الأزمات، مضيفا أن الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها منذ فترة ليست بسببنا، لكن هذه هي ظروف العالم، سواء أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ونحن مرتبطين بذلك بشكل او بآخر، وأيضا الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأسعار.