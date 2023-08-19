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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: احنا في تطوير مستمر وهذا هو حال وسنة الدنيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

‏عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية اليوم، عن سعادته للقاء الطلبة، مؤكدا أنه يعلم ان اختبارات الكلية النهائية قد انتهت بالكامل، والكلية الآن تستعد لتخريج دفعات جديدة من الأكاديمية، ومن الكليات العسكرية بالكامل، واستقبال دفعة جديدة من الطلبة الجدد.

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‏وتابع الرئيس السيسي، انه يطمئن دائما على طلبة الأكاديمية بالمتابعة مع القادة في القوات المسلحة ومدير الأكاديمية العسكرية،  وأيضا يطمئن على الطلبة من خلال الزيارة والحديث معهم، تقديرا على جهودهم المبذولة والأداء الكبير التي تقوم به الأكاديمية في فترة تعتبر مهمه جدا قائلا: "احنا كل يوم في تطوير مستمر والتطوير هو حال وسنة الدنيا والذي يتوقف عند تطور معين هذا التطور سيكون ناجح لفترة ثم سوف ستتجاوزه الأحداث".

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي للأكاديمية العسكرية المصرية القوات المسلحة الكليات العسكرية

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