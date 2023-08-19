عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطة طموحة .. الرئيس السيسي يوضح إجراءات الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس السيسي، إن الدولة المصرية لديها ثوابت واضحة في سياساتها الخارجية.

txt

تعليق جديد من الرئيس السيسي على زيادة أسعار السلع .. فيديو

txt

الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: أنتوا جاهزين لبكرة أكيد

وأضاف الرئيس السيسي، خلال  زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية،: "زي ما بقول دائما مصر لها ثوابت في سياستها تتسم بأنها تكون عامل استقرار في محيطها"، لافتا: "سياسة مصر تتسم بالتوازن والاعتدال ولا نتدخل في شئون الأخرين ونكون عامل إيجابي في حل الأزمات وهي كتير".

 

وأشار: "دول الجوار عندنا والأشقاء في ليبيا والسودان، وبدون شك الأزمات دي لها تأثير علينا أيضا، بنحاول نكون عامل إيجابي لحل هذه الأزمات"، موضحا: "مؤتمر دول الجوار كان الهدف منه بالتنسيق مع دول جوار السودان أننا نوجد مخرج أو حل سلمي لهذه الأزمة حتى تنتهي معاناة الأشقاء وتنتهي الأزمة السودانية خلال فترة قصيرة إن شاء الله".

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة لطلاب الكليات العسكرية، قال فيها: «أقول لكم دائمًا، اطمئنوا على أحوال البلد، ولا أقول ذلك لأننا موجودين، بل لأنكم موجودين، وقبلنا جميعًا ربنا موجود ومطلع علينا وشاهد على حرصنا على أننا نعمل بجد في كل المجالات والقطاعات في ظل هذه الظروف الصعبة».


إجراءات الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

وتابع أن فاتورة الاستيراد بمصر كبيرة للغاية ولابد من التقليل منها لمنع التعرض لأزمة، مؤكدا العمل على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية من خلال خطة طموحة، مؤكدا :مصرون بفضل الله تعالى على إيجاد حلول نهائية لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية، سيكون ذلك من خلال خطة طموحة في الاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج، سنعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، فالإنتاج في مصر يغطي جميع مطالب للشعب".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

3.6 مليون جنيه لكل فرد| دولة عربية سيصبح مواطنوها الأعلى دخلا في العالم.. لن تتخيل الرفاهية

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

خناقة بالزمالك| خطوة واحدة تحرم النادي من الكونفدرالية.. وتحرك تأجل ضد هذا اللاعب

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالجلطة

الرئيس السيسي: احنا في تطوير مستمر وهذا هو حال وسنة الدنيا

بدء مباحثات المجلس العسكري الحاكم في النيجر ومجموعة «إيكواس»

توفير العملة الصعبة والسلع .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية | انفوجراف

الأزهر يدين الأمر.. القصة الكاملة لـ التعدي على الكنائس في باكستان بسبب شائعة تدنيس القرآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسهل طريقة لعمل طاجن الفريك

فوائد وطريقة عمل خل الثوم في المنزل

تعرف على طريقة عمل الجلاش الحلو| خطوة خطوة

بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة لصالح طلبة الكلية الحربية

فيديو

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ