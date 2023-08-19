خطة طموحة .. الرئيس السيسي يوضح إجراءات الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

قال الرئيس السيسي، إن الدولة المصرية لديها ثوابت واضحة في سياساتها الخارجية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية،: "زي ما بقول دائما مصر لها ثوابت في سياستها تتسم بأنها تكون عامل استقرار في محيطها"، لافتا: "سياسة مصر تتسم بالتوازن والاعتدال ولا نتدخل في شئون الأخرين ونكون عامل إيجابي في حل الأزمات وهي كتير".

وأشار: "دول الجوار عندنا والأشقاء في ليبيا والسودان، وبدون شك الأزمات دي لها تأثير علينا أيضا، بنحاول نكون عامل إيجابي لحل هذه الأزمات"، موضحا: "مؤتمر دول الجوار كان الهدف منه بالتنسيق مع دول جوار السودان أننا نوجد مخرج أو حل سلمي لهذه الأزمة حتى تنتهي معاناة الأشقاء وتنتهي الأزمة السودانية خلال فترة قصيرة إن شاء الله".



وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة لطلاب الكليات العسكرية، قال فيها: «أقول لكم دائمًا، اطمئنوا على أحوال البلد، ولا أقول ذلك لأننا موجودين، بل لأنكم موجودين، وقبلنا جميعًا ربنا موجود ومطلع علينا وشاهد على حرصنا على أننا نعمل بجد في كل المجالات والقطاعات في ظل هذه الظروف الصعبة».



إجراءات الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

وتابع أن فاتورة الاستيراد بمصر كبيرة للغاية ولابد من التقليل منها لمنع التعرض لأزمة، مؤكدا العمل على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية من خلال خطة طموحة، مؤكدا :مصرون بفضل الله تعالى على إيجاد حلول نهائية لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية، سيكون ذلك من خلال خطة طموحة في الاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج، سنعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، فالإنتاج في مصر يغطي جميع مطالب للشعب".

