الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: أنتوا جاهزين لبكرة أكيد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه لطلاب الأكاديمية العسكرية، قائلا:" أتمنى لكم التوفيق وأنتوا شباب الدنيا كلها قدامكم".

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال تفقده الأكاديمية العسكرية، :" حرصنا في الاكاديمية العسكرية تقديم أفضل ما عندنا في كل شيء ".

وأضاف الرئيس السيسي:" انتوا جاهزين لبكرة أكيد ودي حقيقة، وكل جهدنا وزياراتنا المتكررة لكم كان الهدف منها أن تكون برامج التعليم أكثر تطورا ".

وتابع الرئيس السيسي:" بداية من الانتقاء والاختيار وحتى التأهيل استهدفنا أن تكون برامج التعليم أكثر تطورا وحاولنا أن نساهم في بناء شخصية متوازنة لحد كبير ".