تعليق جديد من الرئيس السيسي على زيادة أسعار السلع .. فيديو

قال الرئيس السيسي، إنه يتم استيراد 90% من زيت الطعام بالعملة الصعبة، ولكن يتم طرحه للمواطنين بالجنيه المصري.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية، أن الدولة تعمل دائما على تدبير دائما عملة تكفي عمليات الاستيراد لمستلزمات الانتاج"، لافتا: "المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع يكفيها من 5 لـ 6 أشهر لمواجهة أى ازمات محتملة، لذا لا يجب القلق من وجود أزمة في السلع الاستراتيجية".

وأشار: "مصر بها 10 ملايين سيارة تتحرك يوميا على امتداد الجمهورية، وتحتاج الوقود اللازم لها، وجزء كبير من هذا الوقود يتم استيراده من الخارج"، موضحا: "فيما يخص محطات الكهرباء، فنحتاج يوميا 18 ألف طن مازوت لتشغيل المحطات بكامل طاقتها لتوفير الطاقة في ظروف درجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، ويمكن أن تستمر لفترة أخرى، وهو ما يعني أكثر من نصف مليون طن مازوت شهريا بإجمالي 300 أو 350 مليون جنيه".

وتابع: "قد تكون أسعار السلع مرتفعة وهذا أمر محل تقدير مننا والحكومة تعمل على مجموعة من الإجراءات تخفف من خلالها من آثار هذه الأزمة".

