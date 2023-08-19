الرئيس السيسي: خلال أشهر قليلة سنضيف لمصر 3 ملايين فدان أراض زراعية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية اليوم، إنه برغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي نعاني منها، وارتفاع أسعار السلع الأساسية مع كل الجهد المبذول، ولكن خلال شهور قليلة سنضع على خريطة مصر حجما ضخما جدا من الأراضي الزراعية، سواء كان في الدلتا الجديدة أو توشكا أو في شرق العوينات، ونحن نتحدث عن مجموع أراض أكثر من 3 ملايين فدان بالإضافة الى الريف المصري.

وتابع الرئيس السيسي، نحن نتحدث عن كمية ضخمة وحجم أراض لعمل إنتاج زراعي غير مسبوق في فترة زمنية ليست بالكبيرة، ولكن حتى رغم ذلك سنظل في احتياج لـ استيراد سلع أساسية مثل القمح والذرة وزيت الطعام بكميات كبيرة، مضيفا أن حجم الاستهلاك المحلي من القمح في مصر قد يصل إلى 20 مليون طن في العام الواحد، وحتى لو انتجنا نصف هذه الكمية سوف نحتاج للاستيراد.