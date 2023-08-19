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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«الباز» يرد على شائعات الإخوان بانتشار الأوبئة في مركز إصلاح وادي النطرون| فيديو

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إنه منذ عام 2013 ومصر تتعرض لحملات هجوم شديدة وعنيفة جداً من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، مشيراً إلى أننا منذ العشر سنوات الماضية، نستطيع رد الشائعات خلال أوقات معينة، وهذه الحملات كان يقوم بها بعض الأشخاص المعروفين لدى الجميع؛ حتى يشككوا المواطنين في كل الأشياء التي تحدث من حولهم.

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وأضاف "الباز" خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن هذه الحملات كانت تستهدف زرع الفتنة بين المواطنين؛ حتى يفصل بين الشعب والشرطة والقضاء والجيش، موضحا أن هذه الحملات كانت تقصد صناعة القلق والتوتر في مصر حتي يفقد الشعب في النجاح.

ورد الباز على شائعات الجماعة المحظورة حول انتشار الأوبئة في مركز إصلاح وادي النطرون، قائلاً: "كل الناس اللي شاركوا في حملات الهجوم علي مصر خلال العشر أعوام الماضية، تجمعوا؛ ليشاركوا في حملة شاملة، لنشر أخبار كاذبة حول انتشار الأوبئة داخل مركز الإصلاح بوادي النطرون".

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