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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الباز : تجربة الشعب المصري في الحياة وتحدي الأزمات يجب تدريسها

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن تجربة الشعب المصري في الحياة وتحدي الأزمات يجب أن تدرس، مشيرا إلى أن الشعب المصري يواجه كل يوم كمية طاقة سلبية كبيرة جداً تصدر له عبر السوشيال ميديا، هذه الطاقة السلبية كفيلة أن تجعل المواطن ينهي حياته من فقدان الأمل.

وأضاف الباز ، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الشعب المصري قادر على مجابهة هذه الطاقة السلبية، لأنه قادر على أن يكمل حياته ويتغلب على المشاكل والأزمات والشائعات والشوشرة والأكاذيب.


وتابع الباز : "لما تعيش حياتك على السوشيال ميديا تلاقي حالة من الشكوى العامة والغضب من كل شيء والاستياء، وناس قاعدة تقطع في هدوم بعض وترمي بلاها على الدولة والحكومة والشعب، وناس بتكذب وتنافق وتفبرك".

 

شعب قادر يعيش ويتعامل


وأردف الإعلامي محمد الباز : "لما تنزل الشارع تلاقي الصورة مختلفة تماما، اه في مشاكل، لكن في شعب قادر يعيش ويتعامل ويتغلب على المشاكل حتى لو كانت كبيرة، وخبرة الشعب المصري بالأزمات والمآسي جعلته يعرف أن يعيش ويغلب على مشاكل الحياة".


ولفت إلى أن الشعب المصري شعب محب للحياة وقادر على أن يحيا، مواصلا: "لما تعيش في ظروف فيها رفاهية ده عادي لكن أن تعيش في ظروف صعبة وتستطيع أن تعيش وتكمل وتحلم وتقول بكرة أفضل ويبقى عندك الأمل فانت عندك قدرات هائلة وحب وعشق في الحياة بتخليك تتغلب على مشاكل صعبة".

https://www.youtube.com/live/gG-E0aPbkxE?feature=share

 

الباز الشعب المصري السوشيال ميديا اخر النهار الشائعات

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