"معاشك هيكون بالدولار"..الإعلامي محمد الباز يكشف تفاصيل"وثيقة معاش الدولار"

قال الإعلامي محمد الباز، إن المصريين جميعا عليهم واجب ومسئولين عن حصيلة مصر الدولارية، حيث سيتم إطلاق وثيقة "معاش بكرة" بالبنك الأهلي وشركة مصر لتأمينات الحياة، للمصريين بالخارج.

وأضاف "محمد الباز" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، وثيقة تأمين بالدولار للمصريين بالخارج، تلك الوثيقة ستكون بدفع قسط وحيد إضافة إلى رسوم الإصدار بحد أدنى بقيمة 500 دولار إلى 10 آلاف دولار بحد أقصى، وممكن دفع قيمة القسط الوحيد بالتقسيط 50 دولارا كل شهر.

واسترسل:"المصري المغترب هيستفيد أنه لما يبلغ سن الاستحقاق بعد الستين سيحصل على حقوقه من خلال 3 طرق".

وتابع:" الـ 3 طرق هم:"دفعة واحدة، أو دفعات شهرية لمدة عشر سنوات، أو لمدة 15 سنة"، مسترسلا:" بنشتغل بمبدأ هتنفعني وأنت هتستنفع مني".