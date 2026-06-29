نورهان: أرفض عمليات التجميل وأفضل الأدوار القريبة مني

كشفت الفنانة نورهان عن مجموعة من آرائها الفنية والشخصية، متحدثة عن اختياراتها للأدوار، ورؤيتها للحياة الأسرية، وموقفها من عمليات التجميل.



وقالت نورهان لبرنامج “من إمبارح للنهارده” مع الإعلامية همسة إمام عبر إذاعة “ميجا إف إم”، إنها تفضل اختيار الأدوار التي تشبهها وتترك أثرًا إيجابيًا لدى الجمهور، مشيرة إلى أنها لم تعد تهتم بفكرة قياس نجاح الممثل من خلال تنوع أدواره، حتى وإن اعتقد البعض أن ذلك قد يحد من موهبتها.

وأضافت نورهان: أنها قدمت عددًا من أدوار الشر خلال مشوارها الفني، معتبرة أنها كانت فرصة للخروج من النمط التقليدي وتجربة مناطق تمثيلية مختلفة.

نورهان تكشف عن رأيها فى عمليات التجميل

وعن حياتها الأسرية، أوضحت أنها تتمنى أن يكون ابنها فخورًا بها وبعملها، مؤكدة حرصها على تربيته على تحمل المسؤولية والعطاء، واتخاذ قراراته وتحمل نتائجها.

وفيما يتعلق بعمليات التجميل، أكدت نورهان أنها لا تفضلها على الإطلاق، مشيرة إلى أنها ترفضها تمامًا كفكرة.

كما تحدثت نورهان عن تغير شخصيتها مع مرور الوقت، موضحة أنها كانت أكثر مرونة قبل سنوات، لكنها أصبحت أكثر وعيًا وصلابة في التعامل مع تقلبات الحياة، لافتة إلى أنها تفضل المحاولة أكثر من مرة بدلًا من الاستسلام السريع.