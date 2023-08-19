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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تدين وفاة مستوطنين إسرائيليين في هجوم بالضفة الغربية

علم أمريكا
علم أمريكا

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الهجوم الذي وقع اليوم بالضفة الغربية، وأسفر عن وفاة مستوطنين إسرائيليين اثنين.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أعلنت نقلًا عن هيئة الإسعاف الإسرائيلية، أن مستوطنين اثنين لقيا مصرعهما، اليوم السبت، بعد إطلاق النار عليهما قرب حاجز حوارة جنوب نابلس.

وحسب ما ذكرته وكالة "معًا" الفلسطينية، في بداية الحدث، أفادت مصادر عبرية بأن ما جرى عملية جنائية، إلا أن الإعلام العبري تراجع وأكد أن عملية إطلاق النار وقعت في حوارة نفذها فلسطيني، وأدت لإصابة مستوطنين اثنين بجراح حرجة، والمنفذ انسحب من المكان".

ووفقاً لتحقيقات جيش الاحتلال، فإن منفذ عملية إطلاق النار قرب حوارة تمكن من الفرار بعد أن أصاب إثنين من المستوطنين بجراح بالغة الخطورة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن عملية إطلاق نار وقعت عند مغسلة سيارات في حوارة من قبل سيارة عابرة فرت من مكان الحادث.

وأضافت أنه تم إرسال قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة وبدأت في مطاردة السيارة.

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