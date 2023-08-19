تعرف على المدرب المساعد الجديد في جهاز كولر بالأهلي

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على ضم السويسري كارلوس بيرنيجر الي جهازه المعاون للموسم المقبل.



وأخطر كولر إدارة الأهلي بالمدرب الجديد الذي سيتواجد كمدرب مساعد معه.



فيما حدد كولر فجر الأربعاء المقبل موعداً للحضور للقاهرة لحضور الحفل الكبير الذي سيقيمه النادي لتكريم الفرقة الرياضية الفائزة ببطولات في الموسم المنقضي وعلي رأسها فريق الكرة، وينطلق فترة إعداد الفريق الأحمر ببرنامج قياسات بدنية وكشف طبي لكل اللاعبين.

ويتدرب الفريق أيام 25 و 26 و 27 أغسطس قبل أن تغادر البعثة الي النمسا برئاسة خالد بيبو مدير الكرة بناء علي رؤية محمود الخطيب رئيس النادي، ويستمر الفريق هناك حتي يوم 6 سبتمبر المقبل يخوض خلالها مباراتين ودتيتين.