عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

«مُستعدة للزوج الـ 13 ولو كان فينيقي».. تصريحات غريبة من غادة عبدالرازق|فيديوجراف

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

صرحت الفنانة غادة عبدالرازق عن شعورها بالغضب الشديد بعد ما حدث لها من انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا مدير التصوير، والذى كان بالنسبة لها الزوج الـ 12، وقالت "غضبت واستفزني كل ما كُتب عنى بعد واقعة الطلاق لأنني أرى هذا الأمر ضمن حياتى الشخصية وليس له علاقة بالفن".

وعلّقت عن وجهة نظرها في آراء كل من رضوى الشربينى وياسمين عز حيث قالت غادة عبد الرازق : كل منهما لها آراء مختلفة وأنا كذلك وهما ناجحين فى ذلك وليس بالضرورة أن أميل بالآراء على طرف لحساب الآخر ولكنى لدى رأى مختلف وخاص بى فى الحياة الزوجية بشكل عام.

 

وأضافت غادة عبد الرازق يمكن أن أعيد تجربة الزواج مجددًا ويمكن أن أتزوج من فينيقى. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

الفنانة غادة عبدالرازق رضوي الشربيني رضوي الشربيني وياسمين عز غادة عبد الرازق ياسمين عز انفصالها عن زوجها تجربة الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بطريق «الجلالة - الزعفرانة»

بلاش تدخلوا مصر في حالة الاستقطاب.. تصريح مهم للرئيس السيسي عن البريكس

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

مصرع وإصابة 11 شخصًا.. ننشر الصور الأولى لتصادم ميكروباص ونقل بطريق مطروح

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

ترشيحاتنا

هيفاء وهبي ورانيا يوسف|النجمات يشعلن السوشيال ميديا بالكاش مايوه الكروشيه على البحر.. شاهد

مهاجم اسبانيول ليس الأول .. نجوم رفضوا الانضمام إلى النادي الأهلي

تحذير مهم من الإمارات إلى مواطنيها في المكسيك

من القلب.. لميس سلامة تكشف تفاصيل حديث الرئيس السيسي مع طلاب الأكاديمية العسكرية

مصر تدعو للتهدئة والعودة إلى مسار التسوية السياسية للقضية القبرصية

خير كتير .. 10 مليارات دولار استثمارات تدخل مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مادلين طبر| فنانة أخرى تثير الجدل بشأن عادل إمام .. إيه الحكاية؟

في يومه العالمي.. 3 طرق سريعة وفعالة للوقاية من لدغة البعوض

بإطلالة جذابة ولافتة|زوجة حمدي المرغني تثير ضجة عبر إنستجرام في عيد ميلادها

أثار الجدل.. لن تتخيل سعر تي شيرت محمد صلاح الممزق

فيديو

يهزك الشوق.. مقتطفات من حفل ماجد المهندس في لندن

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ