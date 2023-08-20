«مُستعدة للزوج الـ 13 ولو كان فينيقي».. تصريحات غريبة من غادة عبدالرازق|فيديوجراف

صرحت الفنانة غادة عبدالرازق عن شعورها بالغضب الشديد بعد ما حدث لها من انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا مدير التصوير، والذى كان بالنسبة لها الزوج الـ 12، وقالت "غضبت واستفزني كل ما كُتب عنى بعد واقعة الطلاق لأنني أرى هذا الأمر ضمن حياتى الشخصية وليس له علاقة بالفن".

وعلّقت عن وجهة نظرها في آراء كل من رضوى الشربينى وياسمين عز حيث قالت غادة عبد الرازق : كل منهما لها آراء مختلفة وأنا كذلك وهما ناجحين فى ذلك وليس بالضرورة أن أميل بالآراء على طرف لحساب الآخر ولكنى لدى رأى مختلف وخاص بى فى الحياة الزوجية بشكل عام.

وأضافت غادة عبد الرازق يمكن أن أعيد تجربة الزواج مجددًا ويمكن أن أتزوج من فينيقى.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: