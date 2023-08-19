حول تطور كرة القدم السعودية .. أحمد عز يعلق: فخر لكل العرب

شارك النجم أحمد عز فيديو عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعبّر النجم أحمد عز عن تطور مستوي كرة القدم السعودية، في الاواني الأخير بعدما احترف فيها عدد من نجوم الكرة في الدوري السعودي مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيمة وياسين..

https://www.instagram.com/reel/CwIFIT-ICwB/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==



واضاف في فيديو عبر صفحته: قال: "المملكة العربية السعودية تشهد نهضة كروية غير مسبوقة، أنا سعيد بزيارتي لنادي النصر السعودي، وسعيد أكتر بالنهضة الكروية اللي بتحصل في المملكة العربية السعودية، شيء عظيم وفخر لينا كلنا كعرب، ويارب دايما في نجاح".





