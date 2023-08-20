خطاب شكر من وزير الشباب والرياضة لنادي الشمس

أرسل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خطاب شكر إلى الدكتور أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس، على ما قدمه النادي من حسن تنظيم واستضافة للمشروع القومي لاكتشاف المواهب الكروية كابيتانو مصر.

ووجه وزير الشباب والرياضة، شكره إلى لرئيس نادى الشمس د. أسامة أبوزيد وجميع فريق العمل الذي شارك في الحدث، وساعد في إخراجه بالشكل المطلوب.

كما أكد الدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، أن نادي الشمس ساهم بشكل كبير في نجاح الحدث، وهذا ليس بجديد عن النادي في كافة المحافل الرياضية بقيادة الدكتور أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادى الشمس.

وقرر وزير الشباب والرياضة، إستكمال التصفيات النهائية من الاختبارات للمشروع القومي، على ملاعب نادي الشمس بعد النجاح الكبير الذي تحقق في المرحلة الأولى من الاختيارات التى احتضنها ستاد الشمس على مدار الأيام الأربع الماضية وخرجت فى أبهى صورة تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.