توفيق السيد: من الطبيعي أن تقدم لجنة الحكام استقالتها بعد نهاية الموسم

قال توفيق السيد ، عضو لجنة الحكام في الاتحاد المصري، إنه من الطبيعي أن تقدم لجنة الحكام استقالتها بعد نهاية الموسم.

وأوضح توفيق السيد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» :" يجب صرف مستحقات الحكام حتى يمكننا محاسبتهم، وكان يوجد توجه لأن تكون رابطة الأندية هي المسئولة عن صرف مستحقات الحكام في الدوري الممتاز فقط ".

وأفاد :" البعض اختلق مشاكل بيني وبين بيريرا لكننا في بعض الأوقات نختلف وأطرح وجهة نظري عليه".



وأوضح توفيق السيد: "بيريرا اكتفى بمتابعة سير العمل داخل لجنة الحكام ولم يكن يتدخل، ولا يوجد مقابل مادي لمراقب الحكام في مباريات الدوري الممتاز".