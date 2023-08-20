كذب وتزوير.. رسالة غاضبة من خالد الغندور

وجه خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، رسالة غاضبة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: كمية تأليف وكذب وتزوير وتصريحات مضروبة على لساني واللذيذ ان كل الناس عارفين صفحاتي ولكن الغريبة ان الكل بيعمل شير وعارفين انه كلام كذب وعادي مش فارقة دول بقي اللي عايزين يعلموك الصح.

وكشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل قرب رحيل أحمد السيد زيزو نجم الفريق عقب تلقيه عرضا من الشباب السعودي.

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن الزمالك تلقى خطاب اهتمام من الشباب السعودي ب زيزو ولكنه لم يتم مناقشه اي أمور مادية، مشددا أن زيزو يرغب في الانضمام للدوري السعودي خاصة وأنه أصبح دوري عالمي ".

وأضاف خالد الغندور أن زيزو سيحصل على 2.5 مليون دولار سنويا مع زيادة سنوية، والعقد لمدة 3 سنوات، لافتا إلى أن عرض الشباب كما تردد يقترب من 6 ملايين دولار.