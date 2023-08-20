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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. محمد حماقي يختتم مهرجان قرطاج وسط حضور ضخم

صدى البلد

اختتم النجم محمد حماقى مهرجان قرطاج للثقافة والفنون في تونس بحضور جماهيري عظيم. 

وقدم حماقي العديد من الأغنيات، ومنها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني".

 

وأكد الفنان محمد حماقي  استعداده الكامل لإحياء حفل ختام مهرجان قرطاج مساء امس، وذلك من خلال تحضير قائمة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.

وقال حماقي فى المؤتمر الصحفي الخاص بهذا الحفل أنه لأول مرة يحيى حفلا غنائيا فى قرطاج لذلك فهو يحاول أن يقدم خلال هذا الحفل خلاصة سنوات الغناء منذ بدايته حتى الآن على هذا المسرح العريق.

وأضاف حماقي أن حفل اليوم سيكون  مدته الزمنية طويلة بعض الشىء لرغبته فى تقديم أكبر عدد من الأغاني أمام جمهوره التونسي.

وتابع حماقي أن جمهور تونس ليس جمهور مستمع فقط وانما هو جمهور مغني ويعشق الغناء لذلك يعتبر هذا الحفل فرصة كبيرة لتوصيل خبرته الغنائية التى تمتد لاكثر من 20 عام لهم.

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