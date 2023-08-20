عمرو بركات: أخطأت في قرار رحيلي عن مصر المقاصة

قال عمرو بركات، لاعب مصر المقاصة السابق، إنه تسرع في قرار رحيله عن الفريق.

وأضاف عمرو بركات في تصريحات تليفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): "زاملت لاعبين كبار في مصر المقاصة بموسمي الأول مع الفريق مثل هاني سعيد وأيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف، وكنت أشارك على فترات قليلة حتى مجيئ إيهاب جلال".



وتابع عمرو بركات: "إيهاب جلال كان يخرج مننا أفضل ما لدينا، وصبر علي حتى وصلت إلى مستوى قوي مع الفريق".



وأتم: "تعجلت في قرار رحيلي عن مصر المقاصة بعد وصول أكثر من عرض لي، كان لابد أن أنتظر لموسم آخر".