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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من القلب.. لميس سلامة تكشف تفاصيل حديث الرئيس السيسي مع طلاب الأكاديمية العسكرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكدت الإعلامية لميس سلامة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بحولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية، وبعث برسائل طمأنة للشعب المصري، وابدى سعادة بوجوده في الأكاديمية العسكرية.

وقالت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن حديث الرئيس السيسي مع الطلبة ممتع للغاية، مؤكدا أن الرئيس تحدث عن الأزمة الإقتصادية، وأد أن هناك أزمات مرت على الدولة من فقبل، ولكن الدولة نجحت في تجاوزها.

وتابعت مقدمة برنامج “صباح البلد”، أن الرئيس أكد أنه بالرغم من الأزمة وارتفاع الأسعار، إلا أنه سيكون هناك أراضي زراعية تقدر بمساحة مليون فدان، وانتاج زراعي غير مسبوق خلال فترة قصيرة.

 الشعب المصري

وأشارت لميس سلامة ، إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي من القلب، وهو ما يؤكد على المصارحة والمكاشفة التي يقوم بها الرئيس السيسي مع الشعب المصري.

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