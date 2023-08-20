بعد تهديدات مسيرات أوكرانيا.. روسيا تستأنف العمل بمطارات موسكو

أعلنت هيئة النقل الجوي الروسية، اليوم الأحد، عودة العمل بمطارات موسكو بعد إيقاف مؤقت للرحلات بمطاري فنوكوفو ودوموديدوفو.

وكانت السلطات الروسية علقت في وقت سابق، عمليات الطيران في مطار دوموديدوفو في موسكو ومطار فنوكوفو الدولي بسبب تهديدات من ضربات طائرات مسيرة.

وبحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، تم تعليق رحلات المغادرين والقادمين بينما لا يزال المجال الجوي حول المطارين مقيدًا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الأحد، إسقاط مسيّرة أوكرانية حاولت استهداف مواقع في العاصمة موسكو.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طريق طائرة مسيرة أوكرانية في اتجاه موسكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد وتحطمت.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه لم تقع أية إصابات جراء هذا الاعتراض.