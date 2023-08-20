تعليق مثير من شوبير على بطولات ميسي.. ماذا قال؟

علق الإعلامي أحمد شوبير ، على تحقيق ميسي للبطولات في الفترة الأخيرة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير: "ليونيل ميسي أصبح أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تحقيقًا للبطولات".

يتطلع نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي إلى تتويج بدايته القوية والمثيرة مع فريقه الجديد انتر ميامي الأمريكي من خلال الفوز بلقب بطولة كأس الدوريات، والتي يسدل عليها الستار فجر غدا بنهائي أمريكي خالص للمرة الأولى في تاريخ هذه المسابقة.

ويقود ميسي “36 عاما”، فريقه في النهائي أمام ناشفيل الأمريكي بعدما شق كل من الفريقين طريقه بنجاح إلى المباراة النهائية ليضمنا المشاركة في النسخة التالية من بطولة كأس أبطال اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

ويأمل كل من انتر ميامي وناشفيل إلى الفوز باللقب اليوم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك من خلال نهائي النسخة الثالثة للبطولة، التي فاز بلقبها في النسختين الماضيتين كروز ازول المكسيكي في 2019 وليون المكسيكي في 2021.

والآن، ستكون البطولة على موعد مع بطل جديد، كما أنه النهائي الأمريكي الأول للبطولة، حيث كان نهائي النسخة الأولى مكسيكيا خالصا فيما خسر سياتل ساوندرز الأمريكي في نهائي النسخة الثانية.

وتتجه معظم الأنظار في نهائي فجر غدا صوب النجم الأرجنتيني الشهير ميسي، الذي لعب الدور الأبرز في بلوغ الفريق للمباراة النهائية وتزايد طموحاته في إحراز اللقب الأول في تاريخ النادي.

وانتقل ميسي إلى انتر ميامي في يوليو الماضي، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.