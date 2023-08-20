بسبب القمامة.. أزمة تواجه الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في بيروت

واجهت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب، الذي أقيم في العامة اللبنانية بيروت ليلة أمس السبت 19 أغسطس، أزمة مع وزارة البيئة بسبب المخلفات التي لم يتم رفعها بعد حفل أمس.

ونشر وزير البيئة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، على حسابه على تويتر، مقطع فيديو قصير يرصد المخلفات والقمامة في مكان حفل عمرو دياب، صباح اليوم.

وكتب وزير البيئة اللبناني، في تغريدته: «هذا الصباح الطريق العام المؤدي لمكان حفلة عمرو دياب على واجهة بيروت البحرية والنفايات المرمية عشوائيا بعدها. اما في الداخل فحدّث ولا حرج”.

وأضاف، “كنا قد لفتنا نظر بلدية بيروت حول إلزام الشركة المنظمة رفع النفايات وتنظيف المكان على نفقتها».

وتابع: «عليه ينبغي على محافظ بيروت تسطير محاضر نظافة عامة بحق المخالفين حسب المادة 25 من مرسوم المحافظة على النظافة العامة رقم 8735 الذي ينص على أن “يعاقب الشخص الذي يقدم مخالفة طرح النفايات والأوراق والقشور أو العلب الفارغة وغيرها او تركها امام محله او منزله».

وأضاف: «والزام الشركة المنظمة للحفل تنظيف الموقع والشوارع المحاذية على نفقتها الخاصة، وتحمل كلفة المعالجة والطمر تحت مبدأ “الملوث يدفع” كما ينص قانون إدارة النفايات الصلبة 80 (2018)، وابراز ما يثبت ذلك للبلدية».

تغريدة وزير البيئة اللبناني

حفل عمرو دياب في بيروت

كانت العاصمة اللبنانية بيروت قد شهدت استعدادات أمنية مشدده منذ الصباح ، وتم تأمين كافة الشوارع المحيطة بمكان الحفل مما أدى لازدحام مروري كبير أغلق أهم شوارع بيروت، خاصة أن الحفل يشهد عودة عمرو دياب للغناء في لبنان بعد غياب 12 عاما.

واحتشد الجمهور بالالاف في مسرح الحفل قبل انطلاقه بساعات مرتديا الملابس البيضاء في أجواء من البهجة والسعادة ، حيث صعد عمرو دياب على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي هتف ورقص على أغنيات الهضبة منذ البداية وعلى مدار ساعتين.

المثير أن الآلاف ممن لم يتمكنوا من دخول الحفل حرصوا على متابعته من خارج المسرح حيث احتشد عدد غفير من المواطنين في الشوارع المواجهة للمسرح وفوق البنايات المحيطة به لمتابعته.

وغني عمرو دياب باقة من أجمل أغانيه منها لو اتساب، بحبه، وياه، اللي عدى، تملي معاك، قمرين، نور العين، ليلي نهاري، انت الحظ، برج الحوت، شوقنا، ميال، الماضي، وهتتدلع.

وشهد الحفل قيام ايدي مارون المدير التنفيذي لتطبيق أنغامي للموسيقى بتكريم الفنان عمرو دياب بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها أغنياته التي تبث حصريا عبر التطبيق.

وقبل نهاية الحفل أضاءت الألعاب النارية سماء بيروت وسط هتافات وسعادة كبيرة من الجمهور الذي يعد الأضخم حضورا لفنان عربي في لبنان منذ سنوات.

وكان وزير السياحة اللبناني وليد نصار قد استقبل الفنان عمرو دياب ظهو اليوم في صالة الشرف بمطار بيروت وأهداه تكريم خاص من الوزارة احتفاء بحضوره وبنجاح حفله الذي رفع شعار كامل العدد قبل شهر من إقامته في بادرة أنعشت السياحة في لبنان.