هشام آمنة: 4 دورات للعاملين في المحليات لرفع أداء الخدمات المقدمة للمواطنين

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الدورات التي يتضمنها الأسبوع التدريبي الثاني للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، والمنفذ بمركز التنمية المحلية بسقارة غدًا الأثنين، مؤكدًا أن الدورات تتضمن تنفيذ 4 دورات تدريبية جديدة وهى: دورة تنمية مهارات القيادات في مجال المتابعة والتقييم والادارة بالنتائج والاثار، ودورة اعداد خطط التدريب السنوية ووثائق اعتمادها، ودورة فرق المتابعة والتفتيش ووضع المؤشرات وصياغه وعرض التقارير، ودورة تنشيط السياحة وزيادة فاعلية دور المحافظات في التنمية السياحية، إضافة إلى استمرار دورة التخطيط المحلي المتكامل وادماج المواطنين في عملية التخطيط للأسبوع الثاني علي التوالي، ويستفيد من دورات هذا الاسبوع 157 متدربًا من مختلف المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء حرص واهتمام وزارة التنمية المحلية، بالتوسع في برامج التدريب وتوفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات، مما يساهم في إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة، بالإضافة الي توطين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن دورة تنمية مهارات القيادات في مجال المتابعة والتقييم والإدارة بالنتائج والاثار، ستركز علي خطوات تصميم نظم المتابعة والتقييم المرتكزة علي النتائج، والتعريف بمؤشرات متابعة الأداء وأنواع وتعريفات المؤشرات، وأنواع التقييمات وأهمية وجود نظم معلومات للرصد لدعم التقييمات الفعالة للبرامج والمشروعات، بالإضافة الي خطوات تنفيذ تقييم خط الأساس وتقييم نصف المدة والتقييم النهائي وتقييم رضا المستفيدين، كما تركز الدورة ايضًا علي التعريف بالتقييم المجتمعي وأنواعه والتعرف علي نماذج دولية ومحلية ومؤشرات رضا المواطنين، ومؤشرات متابعة أداء الخطط الاستثمارية، وما هي أدوات التقييم المؤسسي وكيفية تطويرها، ويستفيد من هذه الدورة 28 متدرب من جميع المحافظات .