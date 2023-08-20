حادثة بسيطة.. داليا البحيري تخضع للفحص الطبي بعد إصابة يدها

كشفت الفنانة داليا البحيري -من خلال حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن إصابتها خلال العرض المسرحي «سيدتي أنا» بعد السقوط على خشبة المسرح.

ونشرت داليا البحيري، صورا ليدها المصابة بعد الخضوع لأشعة إكس، والفحص الطبي، وكتبت: «حادثة صغيرة على ماقسم كده اختل توازني على المسرح ووقعت واقعة جامدة حبيتين.. نزلت بكل حملي على إيدي وحسيت برجة جامدة في دماغي.. وجع رهيب إيدي ورمت قلت بس أنا اتكسرت كملت العرض الحمد لله وطلعت على الطوارئ هوب إشاعة هوب الحمد لله مفيش كسر بس في مزق في وتر الإبهام أدى إلى أن العضمة اتحركت من مكانها يا ختي».

وأضافت داليا البحيري: «فكل ده تمام وألف حمد وألف شكر إنها بتيجي على قد كده.. المشكلة بقى يا جماعة في إني اكتشفت إني مش عارفة اعمل أي حاجة بمعني أي حاجة من غير الصباع ده.. لا عارفة البس ولا اقلع ولا افتح ازازة المايه مش عارفة اشيل حاجة مش عارفة افتح باب العربية ومش عارفة أسرح شعري ولا أغسل وشي ولا أي حاجة.. وكمان مش عارفة اعمل scroll مش عارفة اعمل like.. آه والله الـ Like بتوجعني جدا.. بس برضو الحمد لله دائمًا وأبدًا.. ما يقع إلا الشاطر».

مسرحية سيدتي أنا

العرض المسرحي "سيدتي أنا" البطولة للفنانين "داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم" وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور د.حمدي عطية، أزياء د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقي تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم إستعراضات مصطفي حجاج، إضاءة عز حلمي، دراما تورج وإخراج محسن رزق.

قال محسن رزق مخرج عرض "سيدتي أنا"، إن المسرحية عن رائعة برنارد شو "بجماليون" وتدور أحداثه حول بائعة الورد ليزا التي تريد أن تكون من الطبقة الارستقراطية وتذهب للبروفيسور آدم وتطلب منه ذلك، فيقرر تقديمها في الحفلة الملكية لملكة إنجلترا وتتوالى الأحداث.

وعن التحضيرات للشخصية أكدت داليا البحيري أن الشخصية احتاجت منها شهور طويلة فى التحضير خاصة الغناء حيث إنها تقدم فى العمل أكثر من أغنية تحت أشراف الموسيقار محمود طلعت بالإضافة إلى 5 استعراضات وهو ما جعلها تستعين بمصمم الاستعراضات مصطفى حجاج.



وعن كواليسها مع نضال الشافعي الذى يشاركها البطولة أكدت داليا البحيري أن شهادتها فى نضال الشافعي مجروحة فهو فنان رائع وصديق عزيز لها، ووجوده فى العمل إضافة كبيرة للرواية.