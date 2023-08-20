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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحرير الفلسطينية: خطة سموتريتش تتلخص في تقويض السلطة وتدمير مؤسساتها

أحمد مجدلاني عضو
أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

علق أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، على خطة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لإضفاء الشرعية على 155 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مجدلاني، في حديث "لإذاعة صوت فلسطين"، إن خطة سموتيريتش العنصرية يتلخص محتواها في تقويض السلطة الفلسطينية وتدمير مؤسساتها، بالإضافة إلى سياسة توسيع الاستيطان والضم التدريجي.

وأضاف مجدلاني: "أن جوهر الخطة هو التنفيذ الواقعي وهذه السياسة هي التي تتطلب معالجة الوضع الداخلي وتطوير أشكال المقاومة، التي من شأنها أن تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها ذات أولوية على المستوى الدولي والإقليمي".

وتابع: "أن القضية الفلسطينية لم تكن قضية أساسية أو على جدول أعمال الإدارة الأمريكية منذ استلامها، مضيفًا أن هذه الإدارة قدمت خطاب سياسي مغاير لإدارة ترامب، مستدركاً أن خطة ترامب "صفقة القرن" هي الخطة الوحيدة الموجودة على الطاولة، وأن إدارة بايدن هي استكمال لإدارة ترامب.

وأشار مجدلاني إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية رغم إعلاناتها المتكررة وتمسكها بحل الدولتين، إلا أنها لم تمارس أي جهد باتجاه دعم هذا الحل.

منظمة التحرير الفلسطينية بتسلئيل سموتريتش 155 بؤرة استيطانية الضفة الغربية المحتلة خطة سموتيريتش العنصرية السلطة الفلسطينية الاستيطان

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