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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الثلاثاء.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

صدى البلد

يعقد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثلاثين، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 أغسطس، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، في دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان،  ومنسق عام المهرجان الدكتور محمد الشافعي، ومديرا المهرجان الدكتورة دينا أمين والدكتور أيمن الشيوي، وأعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية، ويقدم المؤتمر مدير المركز الإعلامي للمهرجان الناقد مصطفى الكيلاني.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان كل العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وتفاصيل الندوات والمحاور الفكرية، بالإضافة إلى الكشف عن أعضاء لجان التحكيم.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، والدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، والدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

وتقدم للمشاركة في في الدورة الـ30 للمهرجان 90 عرض مصري و87 عرض عربي و88 عرض أجنبي، تم الاختيار من بينهم للمشاركة في مسابقته الرسمية، ومن المقرر أن يقام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر 2023.

ووقع اختيار اللجنة العليا للمهرجان على عرض "تشارلي" ليكون عرض افتتاح الدورة الـ30 للمهرجان، عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، وهو بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي،  عماد إسماعيل ومن تأليف دكتور مدحت العدل، قصة وإخراج أحمد البوهي والذي سيقوم كذلك بإخراج حفل افتتاح المهرجان.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات العربية الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

الأوبرا المصرية الدكتور سامح مهران الدكتور محمد الشافعي الدكتور أيمن الشيوي الدكتورة نيفين الكيلاني المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة المجلس الأعلى للثقافة الناقد مصطفى الكيلاني مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

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