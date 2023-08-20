بدون ميجان.. خطط للقاء بين هاري و الملك تشارلز لإجراء محادثات سلام

قد يجتمع الأمير هاري مع والده الملك البريطاني تشارلز لإجراء محادثات سلام في لندن الشهر المقبل، لكن من غير المتوقع أن تحضر ميجان ماركل زوجة هاري، وفقًا لمصدر ملكي.

وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، بعد انتهاء دورة ألعاب Invictus في دوسلدورف بألمانيا في 16 سبتمبر المقبل، من المقرر أن يعود هاري إلى كاليفورنيا عبر لندن، في الوقت الذي من المتوقع أن تعود فيه العائلة المالكة من بالمورال.

ولن يغادر الملك تشارلز إلى فرنسا حتى 20 سبتمبر، مما يعني أنه يمكن أن يكون كلاهما في المدينة في 17 سبتمبر، ويقال إن الموظفين الملكيين يخططون للقائهما.

وقال مصدر ملكي: "من المقرر أن يعود الملك تشارلز إلى لندن من بالمورال في منتصف سبتمبر، وهو موعد نهاية رحلة هاري في دورة Invictus بدوسلدورف".

وأضاف "الملك تشارلز لديه زيارة رسمية أعيد تحديد موعدها إلى فرنسا في 20 سبتمبر، لذلك أمامه بضعة أيام في لندن لمقابلة ابنه. يحاول الموظفون ضبط التفاصيل".

وإذا التقيا، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها هاري محادثة وجهًا لوجه مع أحد أعضاء العائلة المالكة منذ نشر مذكراته "سبير"، والتي وجهت اتهامات دامغة ضد عائلته.

وعندما سافر إلى لندن لفترة وجيزة لحضور حفل تتويج الملك تشارلز في مايو الماضي، لم يرافقه زوجته ميجان ولا أطفالهما وعاد إلى الولايات المتحدة بمجرد اختتام الحفل.

ووفقًا لصحيفة "إكسبريس"، لن تذهب ميجان إلى لندن هذه المرة لكنها ستحضر ألعاب Invictus مع هاري، حيث سيشارك كلاهما في الحفل الختامي.