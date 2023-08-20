عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 191 محضرا تموينيا خلال يوم واحد من الحملات التفتيشية في المنوفية

حملات تموينية في
حملات تموينية في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة أمام المواطنين. 

وقال المحافظ إنه تم ضبط 17 شيكارة دقيق بلدى بأحد المخابز البلدية بشارع سعد زغلول بمدينة شبين الكوم قبل بيعه بالسوق السوداء بهدف التربح، كما تم التحفظ على 5 أطنان بذرة قطن مجهولة المصدر بمصنع لتصنيع الأعلاف الحيوانية بناحية زاوية الناعورة بالشهداء.

وفاة رئيس مستشفى سابق بأزمة قلبية مفاجئة في المنوفية

خلال أسبوعين.. محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 47 حالة تعد على الأراضي الزراعية


وأوضح محافظ المنوفية أنه خلال تلك الحملات تم تحرير 191 محضرا تموينيا متنوعا ما بين 89 محضر مخالفات مخابز، و102 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار. 

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود ورصد شكاوى المواطنين للتعامل الفورى معها من خلال غرف عمليات مديرية التموين والإدارات الفرعية للوقوف على الحالة التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع الإدارات التموينية مرورهم  الميدانى على المنشآت التموينية والمخابز ومحلات بيع الجملة والتجزئة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إزالة فورية الأراضى الزراعية التموين والتجارة الداخلية الحملات التفتيشية شكاوى المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

الدولار يضع الأهلي في ورطة| بواليا يلوح باللجوء إلى "فيفا".. وأحمد قندوسي يطلب فسخ عقده

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

ترشيحاتنا

أمين اقتصادية النواب لـ صدى البلد: أؤيد مقترح إصدار قانون يحدد سقف الديون.. وأطالب بإقرار حوافز للحد من الزيادة السكانية

تنسيق الجامعات 2023.. نكشف تفاصيل الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. احصل عليها

مفيش كمامات ولا حظر.. متحور الخمسة جنيه من كورونا أكذوبة كبيرة

تشغيل 30 مجمعا حكوميا بقرى مبادرة حياة كريمة في سوهاج وقنا

الاحتلال الإسرائيلي يغلق المحلات التجارية والمدارس ويكثف التعزيزات العسكرية إثر عملية حوارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

حقيقة ارتفاع أسعار السكر.. رئيس الشركة: شغل تجار وبشرى للمواطنين من التموين

فيديو

مصر والبريكس.. تصريح مهم من الرئيس السيسي حول المجموعة الأهم

تراجع 16 درجة.. مفاجأة في طقس اليوم وتحذير بهذه المناطق

فيديوجراف.. طرد محمد رمضان من حفل زفاف ابن عادل إمام.. اعرف الحقيقة

1500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ