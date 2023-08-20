تحرير 191 محضرا تموينيا خلال يوم واحد من الحملات التفتيشية في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة أمام المواطنين.

وقال المحافظ إنه تم ضبط 17 شيكارة دقيق بلدى بأحد المخابز البلدية بشارع سعد زغلول بمدينة شبين الكوم قبل بيعه بالسوق السوداء بهدف التربح، كما تم التحفظ على 5 أطنان بذرة قطن مجهولة المصدر بمصنع لتصنيع الأعلاف الحيوانية بناحية زاوية الناعورة بالشهداء.



وأوضح محافظ المنوفية أنه خلال تلك الحملات تم تحرير 191 محضرا تموينيا متنوعا ما بين 89 محضر مخالفات مخابز، و102 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود ورصد شكاوى المواطنين للتعامل الفورى معها من خلال غرف عمليات مديرية التموين والإدارات الفرعية للوقوف على الحالة التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع الإدارات التموينية مرورهم الميدانى على المنشآت التموينية والمخابز ومحلات بيع الجملة والتجزئة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.