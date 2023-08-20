كهربا لـ الجمهور عبر فيسبوك: ركبت السلام عادي وصلنى ألعب على البحر

شارك اللاعب محمود كهربا نجم الأهلي صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر كهربا في الصورة من علي البحر أثناء عطلته الصيفية.

وعلق اللاعب:"-أنت إزاي بجد وصلت للسلام الداخلي؟؟

=ركبت السلام عادي، وصلنى العب على البحر 😄⚡️".

وجه محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، رساله غامضة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام".



وكتب محمود كهربا عبر حسابه على انستجرام:"" طول الوقت بتمنى إني أكون خير الصاحب لأصحابي، وخيرالناصح أو المعين . فاللهم اجعلنى خير الصاحب و الصديق، و الصدفة الحسنة، و اجعلنى يا الله ممن يمر كريمًا بلا ضرر، طيب الذكر وطيب الأثر .."

أرقام كهربا

وساهم كهربا رفقة زملائه بالأهلي، في الفوز بـ5 بطولات هذا الموسم، وهي كأس السوبر المحلي نسخة آخر موسمين، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر، والدوري الممتاز.

وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق.