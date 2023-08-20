خبير يحذر: جزء من الآيس كريم يسبب كوارث صحية| اعرف التفاصيل

الآيس كريم هو أحد المثلجات والأطعمة المحبوبة لدى الكبار والصغار، خاصّة في فصل الصيف، لأن برودته تساعد على الشعور بالانتعاش والحيوية في الطقس الحار، وهو عبارة عن حلوى مجمّدة من الحليب، أو الماء، والسكر، وتضاف إليه الفاكهة لإعطائه النكهة المطلوبة.

وتحتوي المثلجات والآيس كريم على المواد الغذائية التي تشمل دهونا أساسية، وكوليسترول، وبروتين، وسعرات حرارية، وكربوهيدرات، حسب موقع "onlymyhealth".

وحذر الكيميائي الهولندي بيرت فيكهاوزن بجامعة أوتريخت، في محاضرة على موقع “يوتيوب”، الانتباه إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بمذاق الشوكولاتة، الموجودة في القاع ومن العملية التي يتم فيها تجميد الشوكولاتة.

ويحتوي الآيس كريم على نسبة عالية من السعرات الحرارية لأنه يحتوي في بعض الأحيان على نسبة عالية من السكر، فقد تكون قطع الشوكولاتة الصغيرة التي تزين قاع المخروط مشكلة صحية خطيرة أيضًا.

غالبًا ما توصف القطع المقرمشة بأنها أفضل جزء من الآيس كريم، ولكن حذر الخبراء من أنها ضارة بصحتك.

أضرار الجزء الأخير من الآيس كريم

- يستخدم المصنِّعون ما يسمى عملية الهدرجة لترسيخ قاعدة المخروط، ومع ذلك، فإن هذه العملية تجعل الشوكولاتة غنية بالأحماض الدهنية المشبعة.

- يقوم البعض بخلط النيتروجين السائل مع الآيس كريم حتى يصنع بسرعة في دقائق فقط.

- النيتروجين من الكيماويات الباردة هو ليس له رائحة وغير قابل للاشتعال، يستخدم النيتروجين في العلاج بالتبريد للقضاء على الخلايا السرطانية.

- يرفع مستويات الكوليسترول، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويعزز زيادة الوزن.

- إذا اختلط النيتروجين السائل مع أي مادة يتسبب في صلابتها ومن الممكن أن يعرضها للكسر.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من تناول آيس كريم النيتروجين لما له من مخاطر صحية، تحديداً على الأطفال.

- تناول المثلجات المكشوفة وغير المعلبة والتي نراها في أغلب المحلات المختصة في بيع المثلجات أو المطاعم أو الكافيهات، يؤدي إلى انتقال العدوى والأمراض، لذا ينصح بصنعها في المنزل لضمان نظافتها والمكوّنات الداخلة في صنعها.

- تناول الآيس كريم خصوصا قعر الآيس كريم قد يشعر الشخص بالغثيان والقيء نتيجة الدخان الذي ينبعث منه خاصة إذا كان أول مرة يتناوله.

- حدوث انفجار في المعدة لأنه يتسبب في تصلبها، وقد يسبب ثقب في المعدة.

- قد يسبب صعوبة في التنفس خاصة للأشخاص الذين يعانون من الربو.

- الشعور بالتهاب في الحلق واللسان ألم و التهاب في الأسنان واللثة.

- يسبب تلفا في الجلد والإصابة بالصداع.

- خطورة العملية التي تتم فيها تجميد الشوكولاتة، لمنع الآيس كريم من التدفق بسرعة كبيرة على الأصابع.

- تناول قاع الآيس كريم يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم إلى حد ما.

- يمكن أن يؤدي تناول الآيس كريم في الليل إلى زيادة مستويات السكر في الدم.

- يجب أن تكون حذرًا بشأن كمية الآيس كريم التي تتناولها في الليل، أكثر من مغرفة واحدة من الآيس كريم يمكن أن تؤثر حقًا على ضغط الدم لديك وكذلك تسبب مضاعفات صحية.

- الشكولاتة الموجودة في قاعدة الآيس كريم وتجميد مكوناته يمكن أن تؤثر على تبييض الأسنان، ويمكن أيضًا أن يتلف الجلد العلوي للثة بسبب الآيس كريم ومكوناته.

- تناول قعر الآيس كريم قد يجعلك تشعر بالكسل: غالبًا ما يظهر السلوك البطيء وهذا أيضًا هو السبب الذي يجعلك تشعر بتأثير مهدئ للغاية بعد تناول حوض الآيس كريم.

- تستخدم الشركات المنتجة للمثلجات الدهون النباتية والحليب المجفف والسكر الصناعي في تحضير الآيس كريم، فضلًا عن المواد الحافظة والمنكهات وألوان الطعام، لتحسين مذاقه وإطالة مدة صلاحتيه.

وأكد أحد الأطباء أن تناول آيس كريم النيتروجين يعد خطرا كبيرا على صحة الجسم؛ حيث يؤثر على القناة الهضمية ويصيبها بتصلب؛ ما يؤدي إلى انفجارها.