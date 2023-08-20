أستاذ زراعة: مصر تستورد 50% من القمح وهذا رقم كبير.. فيديو

قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن قيمة الاستهلاك الكلي من القمح في مصر يصل إلى 21 مليون طن، ننتج منهم 10 مليون طن فقط، حيث أننا نغطي 50% نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأضاف "جمال صيام" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الدولة تسير في طريقين لسد الفجوة الغذائية، حيث تحدث الرئيس السيسي أمس عن فجوة القمح، وفجوة الزيوت، مضيفاً أن مصر تستورد 90% من احتياجاتها من الزيوت من الخارج، وأيضًا فجوة الأعلاف ونستورد منها 40%.

استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030



وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي ، إلى أن رغيف الخبز يعتبر أهم جزئية في ملف الأمن الغذائي بمصر، مؤكداً أن مصر تستورد 50% من القمح من الخارج وهذا رقم كبير، لذلك الدولة تعمل على حل هذه المشكلة من عدة طرق، منها التخزين الاستراتيجي.

واستكمل:"الطريقين هما التوسع الأفقي للمشروعات الكبرى في الأراضي الجديدة والتي وصلت لـ 3.5 مليون فدان، وهو رقم غير مسبوق، والآخر هو استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 التي تستهدف أن نصل بالاكتفاء الذاتي في القمح إلى 70%".