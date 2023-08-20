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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين يعلن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية واللحوم

صدى البلد

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، إن احتياطي القمح الاستراتيجي يكفي لمدة 4.7 أشهر.

وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلى 8 أشهر، بينما الزيت ٣.٩ شهر، والأرز ٣.٣ شهر.

وأشار إلى أن اللحوم لدينا كفاية بسبب الاستيراد من السودان والبرازيل وأوغندا، أما الدجاج المجمد هناك اكتفاء نتيجة الاستيراد من البرازيل.

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جاء ذلك على هامش افتتاح  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد  مكتب السجل التجاري النموذجي دخل  المركز التجاري بالمنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية

ويعد أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجيستية/ تجارية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

 

القمح الأرز احتياطي السكر اللحوم الدجاج

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