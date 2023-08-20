وزير التموين لصدى البلد: لن يتم شراء حبة قمح واحدة مزروعة في مصر بالدولار

رد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على ما يتم تداوله من أنباء غير صحيحة حول شراء مصر قمحا محليا من شركة زهرة الإماراتية التي تمتلك زراعات في توشكي بالدولار الأمريكي من خلال تمويل من صندوق أبوظبي للتنمية إلى مصر بقيمة 500 مليون دولار.. قائلا؛: لا يمكن ولا يجوز ما يتم ادعاؤه.

وأوضح الوزير ردا على سؤال صدى البلد أن التمويل التي ستحصل عليه مصر من صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار يهدف إلى دعم شركة زهرة الإماراتية التي تمتلك مناشئ عديدة لزراعة القمح منها توشكي وعدد من الدول الأجنبية مثل أوكرانيا وغيرها.

وأكد الوزير أنه سيتم شراء قمح شركة زهرة الإماراتية المزروع في توشكي بنفس آلية شراء القمح المحلي من المزارعين المصريين خلال موسم توريد القمح المحلي لهيئة السلع التموينية.

وأضاف الوزير أنه سيتم مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب أكتوبر المقبل وانتظار موافقة النواب على اتفاقية تمويل اماراتي لمصر بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة زهرة الإماراتية بواقع 100 مليون دولار سنويا.

ولفت الوزير إلى أن احتياطي القمح الاستراتيجي يكفي لمدة 4.7 أشهر ، مضيفا أن مصر تعمل على تنويع مناشئ استيراد الاقماح لتلبية وتأمين احتياجات المصريين من الخبز المدعوم.