86 فدان| وزير التموين يُعلن افتتاح كافة منافذ وخدمات المنطقة اللوجيستية بالغربية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه يتم العمل في 18 محافظة من أصل 27 محافظة على المناطق اللوجيسيتية وكانت أولها الغربية، متابعًا: “انهاردة انا بعلن افتتاح كافة منافذ وخدمات المنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية”.



وأضاف وزير التموين، خلال كلمته المذاعة عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن منافذ وخدمات المنطقة اللوجيسيتية تشغل مساحة 86 فدان، وتتميز بتعدد الأنشطة، معقبًا: “منقللش من قيمة البنية الأساسية لأنها أساس التقدم”.



وتابع وزير التموين: “بدون توحيد قاعدة البيانات لا يمكن نشر الخدمة وتعتبر خطوة توحيد البيانات على مستوى الجمهورية هي النقلة النوعية الحقيقية في هذا التطوير”.

